Austrian Airlines meldet Passagierrückgang

Im Januar 2015 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 609 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Abnahme von 15,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Januar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 8,8 Prozent auf 1,517 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, es konnten 1,095 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einem Minus von neun Prozent. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Januar 2014 um 0,2 Prozentpunkte auf unbefriedigende 72,2 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen im Berichtsjahr 2014 11,171 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Abnahme von 1,1 Prozent.