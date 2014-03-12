Austrian Airlines meldet Passagierrückgang

Im Februar 2014 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 673 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Rückgang von 1,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 1,2 Prozent auf 1,446 Milliarden Sitzplatzkilometer verringert, die Nachfrage ist um 1,7 Prozent auf 1,077 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Februar 2013 um 2,1 Prozentpunkte auf immer noch unbefriedigende 74,5 Prozent.