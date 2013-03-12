Austrian Airlines meldet Passagierrückgang

Im Februar 2013 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 681 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Rückgang von 5,2 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 11,7 Prozentpunkte auf 1,462 Milliarden Sitzplatzkilometer verringert, die Nachfrage ist um 8,2 Prozentpunkte auf 1,059 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer zurück gegangen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Februar 2012 um 2,8 Prozentpunkte auf unbefriedigende 72,5 Prozent.10pt">A320 mit Sharklets zugelassen. A400M erreicht wichtigen Meilenstein. Innovative Very Light Jets mit einem Triebwerk. Schweden befürwortet neuen Gripen.