Austrian Airlines meldet Passagierrückgang

Im Januar 2013 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 723 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Abnahme von 2,3 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im Januar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 9,7 Prozentpunkte auf 1,607 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, es konnten 1,154 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einem Rückgang von 4,9 Prozentpunkten. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Januar 2012 um 3,6 Prozentpunkte auf 71,8 Prozent.