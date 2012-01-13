Austrian Airlines meldet Passagieranstieg

Im Dezember 2011 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 792 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresdezember einer Zunahme von 9,2 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im Dezember 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 6,6 Prozentpunkte auf 1,784 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion gut mithalten, es konnten 1,289 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einer Zunahme von 6,4 Prozentpunkten. Die Auslastung blieb verglichen mit Dezember 2010 mit 72,3 Prozent praktisch gleich. Mit Austrian Airlines flogen im 2011 11,261 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 3,4 Prozentpunkten.