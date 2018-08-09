Austrian Airlines meldet Julizahlen

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Juli 2018 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,444 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von vier Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresjuli um 4,3 Prozent auf 2,821 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich dabei um weitere 4,7 Prozent auf 2,415 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,3 Prozentpunkte auf solide 85,6 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Berichtjahres 7,800 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 8,7 Prozent entspricht.