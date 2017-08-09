Austrian Airlines meldet Julizahlen

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Juli 2017 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,387 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 9,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresjuli um 9,8 Prozent auf 2,706 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich dabei um 9,5 Prozent auf 2,307 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,2 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,3 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Berichtjahres 7,127 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 13,8 Prozent entspricht.