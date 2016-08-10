Austrian Airlines meldet Julizahlen

myAustrian Embraer E195 (Foto: Austrian Airlines)

Im Juli 2016 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,207 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 5,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresjuli um 6,7 Prozent auf 2,463 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich dabei um 6,8 Prozent auf 2,104 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,1 Prozentpunkte auf solide 85,5 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Berichtjahres 6,299 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 2,9 Prozent entspricht.