Austrian Airlines meldet Julizahlen

Im Juli 2015 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,138 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von drei Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresjuli um 0,7 Prozent auf 2,306 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich dabei um drei Prozent auf 1,966 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 1,9 Prozentpunkte solide 85,3 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Berichtjahres 6,117 Millionen Fluggäste, was einem Minus von 5,5 Prozent entspricht.