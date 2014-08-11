Austrian Airlines meldet Julizahlen

Im Juli 2014 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,103 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Abnahme von 0,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli 2014 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 8,3 Prozent auf 2,289 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich dabei um 8,1 Prozent auf 1,903 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuli nur ganz leicht um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,2 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Berichtjahres 6,468 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 1,1 Prozent entspricht.