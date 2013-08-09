Austrian Airlines meldet Julizahlen

Im Juli 2013 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,108 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Abnahme von 0,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli 2013 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 0,8 Prozent auf 2,114 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ging dabei um 1,1 Prozent auf 1,766 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 1,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,5 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Berichtjahres 6,391 Millionen Fluggäste, was einem Minus von 2,6 Prozent entspricht.