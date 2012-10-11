Austrian Airlines meldet Augustzahlen

Im September 2012 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,123 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Abnahme von 2,8 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 8,2 Prozentpunkte auf 2,078 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf 1,723 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 5,3 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Berichtjahres 8,760 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 2,1 Prozentpunkten gleichkommt.