Austrian Airlines meldet Augustzahlen

Im August 2012 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,082 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Abnahme von 5,6 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2012 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 9,3 Prozentpunkte auf 2,083 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ist um 2,6 Prozentpunkte auf 1,779 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück gegangen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 5,8 Prozentpunkte auf 85,4 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Berichtjahres 7,638 Millionen Passagiere, was einem Plus von 2,9 Prozentpunkten gleichkommt.