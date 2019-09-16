Austrian Airlines meldet Augustzahlen

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im August 2019 stiegen bei Austrian Airlines 1,489 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 4,7 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um ein Prozent auf 2,799 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ist um 0,3 Prozent auf 2,447 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,1 Prozentpunkte auf hohe 87,4 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Berichtjahres 9,748 Millionen Passagiere, was einem Plus von 5,7 Prozent entspricht.