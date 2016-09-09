Austrian Airlines meldet Augustzahlen

myAustrian Embraer E195 (Foto: Austrian Airlines)

Im August 2016 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,158 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 2,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresaugust um 3,9 Prozent auf 2,414 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 1,0 Prozent auf 2,041 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 2,4 Prozentpunkte auf solide 84,5 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Berichtjahres 7,457 Millionen Passagiere, was einem Plus von 2,8 Prozent entspricht.