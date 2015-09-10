Austrian Airlines meldet Augustzahlen

Im August 2015 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,132 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 1,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresaugust um 2,4 Prozent auf 2,324 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 3,4 Prozent auf 2,017 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,8 Prozentpunkte auf solide 86,8 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Berichtjahres 7,252 Millionen Passagiere, was einem Minus von 4,4 Prozent entspricht.