Austrian Airlines meldet Augustzahlen

Im August 2014 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,109 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 0,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2014 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 7,1 Prozent auf 2,270 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 6,8 Prozent auf 1,948 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,9 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Berichtjahres 7,578 Millionen Passagiere, was einem Plus von 1,1 Prozent entspricht.