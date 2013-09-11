Austrian Airlines meldet Augustzahlen

Im August 2013 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,101 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 1,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2013 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 1,7 Prozent auf 2,118 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 2,5 Prozent auf 1,842 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,7 Prozentpunkte auf 86,1 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Berichtjahres 7,493 Millionen Passagiere, was einem Minus von 1,9 Prozent gleichkommt.