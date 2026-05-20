Austrian Airlines hebt künftig mit „Feels like Flying” ab

Austrian Airlines Airbus A320neo (Foto: Austrian Airlines)

Gastfreundschaft von Herzen hat weltweit einen Namen: Austrian Airlines.

Zeitgerecht zum 2027 anstehenden 70-jährigen Jubiläum präsentiert die österreichische Airline ihren erneuerten Markenauftritt und setzt damit den nächsten Schritt in ihrer Markenevolution. Im Mittelpunkt stehen dabei die neue Markenplattform „Feels like Flying“ sowie die neu entwickelte „Austrian Touch“ Design-Strategie.

Während viele Mitbewerber vor allem über Größe oder Preis kommunizieren, positioniert sich Austrian Airlines mit „Feels like Flying“ bewusst über das, was Gäste wirklich spüren: menschliche Nähe, Leichtigkeit und Wärme sowie echte österreichische Herzlichkeit. Ziel ist es, weltweit Benchmark für wertschätzende und entspannte Reiseerlebnisse zu sein.

„Fliegen ist weit mehr als der Weg von A nach B. Jeder Flug markiert den Beginn einer persönlichen Geschichte – ein Wiedersehen, ein Abenteuer oder einen neuen Lebensabschnitt. Genau diese Emotionen möchten wir künftig noch stärker erlebbar machen“, so Ingrid Gogl, Senior Director Brand & Communication bei Austrian Airlines.

„Feels like Flying“: Haltung statt nur Kampagne

Mit „Feels like Flying“ schafft Austrian einen emotionalen Rahmen für die gesamte Markenkommunikation. „Feels like Flying“ steht für jenes Gefühl von Leichtigkeit und Wertschätzung, das Gäste künftig entlang der gesamten Customer Journey erleben sollen – vom ersten Buchungsklick bis zur Ankunft am Zielort.

Dabei geht es nicht um einen radikalen Neustart, sondern um eine konsequente Weiterentwicklung der Marke mit einem klaren Ziel: Austrian als internationale „Love Brand“ zu etablieren. Denn echte Markenbindung entsteht bekanntlich dort, wo Haltung, Erlebnis und Kommunikation glaubwürdig ineinandergreifen.

Neues Designkonzept macht den „Austrian Touch“ sichtbar

Parallel dazu führt Austrian Airlines in den kommenden Monaten bis zum 70. Geburtstag im kommenden Jahr die neue „Austrian Touch“ Design-Strategie ein. Sie bildet künftig die gestalterische Grundlage sämtlicher Markenerlebnisse – von Lounges und Cabin Interior bis hin zu neuen Uniformen und Serviceelementen.

Die weiterentwickelte Designsprache verbindet das ikonische Austrian Airlines Rot mit zusätzlichen Farbakzenten wie einem tiefen Dunkelrot oder auch einem kräftigen Rosé und schafft eine moderne, emotionale Markenwelt. Charakteristische „Handdrawn Lines“, inspiriert von Luftströmungen, ziehen sich dabei als Erkennungsmerkmale durch zahlreiche Touchpoints – etwa neue Amenity Kits oder den Premium Check-in. Auch eine eigens entwickelte Markenschrift, die „Austrian Sans“, wird ergänzender Teil des neuen Erscheinungsbildes.

Start der 360°-Kampagne mit „Austrian Original Stories“

Die nationale 360°-Markenkampagne startet am 18. Mai und umfasst TV, Digital Video, Social Media, Out of Home, Digital Out of Home sowie zahlreiche Owned-Media-Kanäle und Maßnahmen am Flughafen Wien.

„Zum Kampagnenstart setzen wir ganz bewusst auf emotionales Storytelling. Unsere „Austrian Original Stories“ erzählen hier reale Geschichten von Gästen und Mitarbeiter:innen – Geschichten über besondere Begegnungen, kleine Gesten und berührende Momente des Reisens“, erläutert Lisa Trillsam, verantwortliche Leiterin des Teams Brand Strategy & Design.

Der Launchfilm „OS 001“ erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, das erstmals allein mit Austrian Airlines fliegt – begleitet von ihrem Lieblingsstofftier und vielen liebevollen Momenten entlang der Reise. Die Geschichte basiert auf einem echten Erlebnis und bildet den Auftakt für zahlreiche weitere „Austrian Original Stories“.

Mit dem neuen Markenauftritt unterstreicht Austrian Airlines den Anspruch, nicht nur Menschen zu verbinden, sondern Reisen emotional spürbar zu machen – mit Herzlichkeit, Qualität und einer unverwechselbar österreichischen Leichtigkeit.

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