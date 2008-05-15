Austrian Airlines hebt Treibstoffzuschläge an

Auch die österreichische Austrian Airlines sieht sich gezwungen die Treibstoffzuschläge erneut anzuheben.

Für einen Kurz- oder Mittelstreckenflug muss der Fluggast bei Austrian künftig 21 Euro anstatt 17 Euro Zuschlag bezahlen. Auf den Langstreckenflügen hebt die Fluggesellschaft den Preiszuschlag von 77 Euro auf 82 Euro an.

Die Preiserhöhung wurde wegen des stark angestiegenen Treibstoffpreises nötig. Die neuen Preise werden ab 20. Mai 2008 wirksam.