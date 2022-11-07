Austrian übernimmt weiteren Airbus A320neo

Austrian Airlines erster Airbus A320neo (Foto: Austrian Airlines)

Austrian Airlines konnte am 4. November ihren zweiten Airbus A320neo in Empfang nehmen, der A320neo wurde im Airbus Werk Toulouse übernommen.

Die Austrian Airlines Flotte wächst mit vier fabrikneuen Airbus A320neo. Am 20. Oktober ist der erste Austrian Airlines A320neo zum kommerziellen Erstflug nach London abgehoben. Am 4. November 2022 um 12 Uhr Lokalzeit ist der zweite A320neo mit der Flugnummer OS1472 am Flughafen Wien gelandet. Die Maschine mit der Kennung OE-LZO wurde von einem Austrian Überstellungsteam vom Airbus-Werk in Toulouse abgeholt und in die neue Heimat geflogen. Nun erfolgen eine mehrwöchige Kabinenaufrüstung und das Painting, bei dem die Maschine ihr typisches rot-weiß-rotes Austrian Design erhält.

Wie schon die erste Maschine mit der Kennung OE-LZN wird auch der zweite A320neo nach einem österreichischen Nationalpark benannt und künftig unter dem Namen „Seewinkel“ im Kontinentalverkehr – vorwiegend auf den Strecken London, Berlin, Frankfurt und Amsterdam – eingesetzt. Der erste kommerzielle Passagierflug soll im Dezember erfolgen. Die Auslieferungen der nächsten zwei Neo sind im Frühjahr 2023 vorgesehen.

Treibstoffeffizienter, leiser, wirtschaftlicher und bequemer für Passagiere

Der Flugzeugtyp ist im Vergleich zum Vorgängermodell nicht nur bis zu 20 Prozent treibstoffeffizienter und um rund 50 Prozent leiser, sondern erhöht auch den Reisekomfort für Passagiere. Zum einen besticht die innovative Airspace Cabin mit mehr persönlichem Freiraum und einem größeren Fassungsvolumen für Handgepäck, zum anderen sorgt ein neues Lichtkonzept, das sich dem Biorhythmus und der Tageszeit anpasst, für mehr Wohlbefinden an Bord.