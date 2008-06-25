Australiens Qantas muss nach Streik weitere Flüge streichen

Qantas muss duzende weitere Flüge streichen, nachdem die Ingenieure der Airline ihren Streik gestern beendet haben.





Qantas kündigte an, dass weitere 43 Flüge vorwiegend von Sydney, Melbourne und Brisbane heute und morgen nicht starten werden. Bereits gestern hatte die Airline aufgrund des zweiten und letzten Tages des Streikes der Ingenieure 35 Flüge streichen müssen. Diese verlangen Lohnerhöhungen von 5%, doch die Airline will ihnen nur 3% zugestehen.