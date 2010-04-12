Austral schliesst E-Jet Bestellung ab

Die argentinische Fluggesellschaft Austral hat bei Embraer den kauf über 20 E190 unter Dach und Fach gebracht.

Die Bestellung für die 20 modernen Passagierflugzeuge wurde bereits im Mai 2009 bekannt gegeben und die ersten drei Maschinen dieser Bestellung wurde bereits im ersten Quartal 2010 unter unbekannten Bestellern aufgeführt. Bei den zwanzig Embraer 190 Jets für Austral handelt es sich um Maschinen mit 96 Passagiersitzen, die über eine Reichweite von bis zu 2400 Nautischen Meilen verfügen (4400 km). Die Kabine verfügt über 8 Sitze in der Business Klasse und 88 Passagiere können in der Economy Klasse transportiert werden.