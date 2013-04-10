Austral Líneas Aéreas kauft E-Jets

Die argentinische Fluggesellschaft Austral Líneas Aéreas hat beim brasilianischen Flugzeughersteller Embraer einen Kauvertrag über zwei neue E-190 Verkehrsflugzeuge platziert.

Die Tochterunternehmung von Aerolíneas Argentina betreibt bereits zwanzig E-190. Der neue Auftrag entspricht einem Markwert von rund 90 Millionen US Dollar. Die Maschinen werden für 96 Passagiere ausgelegt sein, acht in der Business Class und 88 in der Economy Class. Die modernen Embraer Jets werden für die Stärkung des Innlandnetzes verwendet.