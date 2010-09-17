Austral übernimmt Embraer 190
17.09.2010 RK
Die argentinische Fluggesellschaft Austral Líneas Aéreas konnte am 15. September 2010 die ersten zwei Embraer 190 übernehmen.
Die argentinische Fluggesellschaft Austral Líneas Aéreas konnte am 15. September die ersten zwei Embraer 190 übernehmen.
Die Maschinen wurden dem argentinischen Fluggesellschaft Austral anlässlich einer kleinen Feier im Embraer Werk São José dos Campos übergeben. Austral hat 20 E-Jets von Embraer bestellt und liess die Embraer 190 Verkehrsflugzeuge in einer Zweiklassenbestuhlung für acht Business Passagiere und 88 Economy Passagiere auslegen. Die Jets wurden im Mai 2009 in Auftrag gegeben und sind mit der Mittelstreckenoption für eine Reichweite von bis zu 4400 Kilometer ausgerüstet.