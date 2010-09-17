Austral übernimmt Embraer 190

Die argentinische Fluggesellschaft Austral Líneas Aéreas konnte am 15. September 2010 die ersten zwei Embraer 190 übernehmen.

Die argentinische Fluggesellschaft Austral Líneas Aéreas konnte am 15. September die ersten zwei Embraer 190 übernehmen.