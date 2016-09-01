Ausbildungsstart bei MTU München

MTU Aero Engines (Foto: MTU Aero Engines AG )

Sie werden Industrie- und Fluggerätmechaniker, Mechatroniker, Oberflächenbeschichter, Fachkräfte für Lagerlogistik und haben eines gemeinsam – einen Ausbildungsplatz bei der MTU Aero Engines.

In dieser Woche starteten 38 junge Frauen und Männer bei Deutschlands führendem Triebwerkshersteller an der Dachauer Straße in das neue Ausbildungsjahr. Hinzu kommen zwölf Studenten, die sich für einen dualen Studiengang der Fachrichtungen Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau entschieden haben. Im nächsten Jahr wird die MTU ihr Angebot im Dualen Studienbereich noch erweitern: Bisher sind die Fachrichtungen Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau im MTU-Programm; Partner ist die Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg.

"Wir freuen uns sehr über unsere jungen Kollegen", begrüßte Ausbildungsleiter Hans Triebenbacher die Neu-MTUler. "Unser Ziel ist eine gute Ausbildung", erklärte er, "und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Wir erwarten mindestens die Note Zwei von unseren Azubis." Dass das nicht zu hoch gegriffen ist, zeigt die Statistik der vergangenen zwölf Jahre. Triebenbacher: "Im Praxisteil hatten unsere Azubis meist eine bessere Note als die Zwei." Da das Münchner Traditionsunternehmen für den Eigenbedarf ausbildet, lohne sich der Einsatz: "Passen Noten und Leistung, bieten wir eine Übernahme an", informiert Triebenbacher.

Ab Herbst 2017 kann man Maschinenbau und auch das Fach Betriebswirtschaftslehre erstmals an der Hochschule München studieren. "Die Hochschule München verfügt nicht nur über die geeignete fachliche Qualität. Sie bietet unseren Studenten zusätzlich auch den Standortvorteil München", erklärt Triebenbacher. Die Bewerbungsphase ist in vollem Gang.

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