Ausbildungsstart bei Lufthansa Technik

Lufthansa Technik Ausbildungsstart (Foto: Lufthansa Technik)

171 Jugendliche beginnen jetzt bei der Lufthansa Technik Gruppe ihre Ausbildung oder ein Duales Studium, 14 mehr als 2015.

Über die Webseite des Unternehmens läuft bereits die Auswahl für das Jahr 2017. Insgesamt sind aktuell 575 junge Menschen bei Lufthansa Technik in Deutschland auf dem Weg in flugzeugtechnische oder logistikorientierte Berufe.

In Hamburg beginnen 90 Auszubildende, in Frankfurt sind es 55, in Arnstadt 14, in Alzey acht und in München vier. Die neuen Auszubildenden hatten die Wahl unter 16 Berufen beziehungsweise Studiengängen.

Massiv ausgebaut wurde das Angebot für Elektroniker. Neben den auf die Arbeit am Flugzeug spezialisierten Fluggerätelektronikern mit insgesamt 36 neuen Ausbildungsplätzen starten erstmals zwölf Auszubildende im Berufsbild „Elektroniker für Geräte und Systeme“ für den Einsatz in den Fachwerkstätten.

Drei der insgesamt 18 in Hamburg beginnenden Werkzeugmechaniker sind gehörlos. Damit setzt die Lufthansa Technik ein seit dem Jahr 2000 erfolgreich im Rahmen des normalen Ausbildungs- und späteren Werkstatteinsatzes laufendes Projekt fort.

128 junge Menschen starten direkt bei Lufthansa Technik. Weitere acht beginnen bei Lufthansa Technik AERO Alzey, dem sehr erfolgreich auf die Überholung von kleineren Jet- und Propeller-Triebwerken spezialisierten Unternehmen der Lufthansa Technik Gruppe. LEOS, Lufthansa Engineering and Operational Services, ein Tochterunternehmen für Bodenverkehrsdienstleistungen, stellt einen Ausbildungsplatz Kfz-Mechatroniker.

Lufthansa Technik Logistik Services (LTLS) geht mit 20 Auszubildenden im Zukunftsberuf „Fachkraft für Lagerlogistik“ an den Start und gehört mit nun 59 Plätzen zu den großen Ausbildungsbetrieben der Lufthansa Technik Gruppe. N3 Engine Overhaul Services, ein 50:50 Gemeinschaftsunternehmen mit Rolls-Royce im Thüringischen Arnstadt, besetzte insgesamt zwölf Ausbildungsplätze für Fluggerätmechaniker Fachrichtung Triebwerkstechnik. Erstmals bildet das Unternehmen jetzt zwei Fachkräfte für Lagerlogistik aus. Auch Arnstadt hat mit nun zusammen 54 Auszubildenden die Bedeutung als Ausbildungsstandort in der Gruppe weiter gefestigt.

Der Frauenanteil unter den neuen Auszubildenden liegt im aktuellen Jahrgang bei knapp acht Prozent – und damit deutlich unter den Vorjahren. Lufthansa Technik kann keine Gründe für diese Entwicklung erkennen. Für 2017 zeichnet sich anhand der aktuellen Bewerbungseingänge eine Trendwende ab. Die seit Jahren verstärkten Bemühungen des Unternehmens, Frauen für technische Zukunftsberufe zu begeistern, werden in vollem Umfang aufrechterhalten.

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