Ausbildungsstart am Flughafen Wien

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Am Dienstag starteten am Flughafen Wien 29 Lehrlinge in das Berufsleben, der Flughafen bildet momentan 99 Lehrlinge aus.

Am 1. September 2026 starteten 29 neue Lehrlinge ihre Berufsausbildung am Flughafen Wien. Insgesamt werden derzeit 99 Lehrlinge in den Berufen Elektro- und Gebäudetechnik, KFZ- und Nutzfahrzeugtechnik, Metalltechnik, Sanitär-, Lüftungs- und Heizungstechnik, im IT-Bereich sowie in der Reinigungstechnik ausgebildet. Mit eigener Lehrwerkstätte, Lehre mit Matura, Fremdsprachenkursen, Persönlichkeitsentwicklung und internationalen Austauschprogrammen setzt der Flughafen Wien gezielt auf die Ausbildung der Fachkräfte von morgen.

„Qualifizierte Fachkräfte sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Zukunft unseres Unternehmens und für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes. Deshalb investieren wir gezielt in die Ausbildung junger Menschen und bauen wichtiges Fachwissen direkt im eigenen Unternehmen auf. Mit 29 neuen Lehrlingen setzen wir diesen Weg konsequent fort. Wer heute seine Lehre am Flughafen beginnt, kann morgen in einem international tätigen Unternehmen Verantwortung übernehmen“, sagt Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Praxisnahe Ausbildung direkt am Flughafen Wien

Der Flughafen Wien bietet vom Terminal über Werkstätten und technische Anlagen bis zum Vorfeld ein vielseitiges und technisch anspruchsvolles Ausbildungsumfeld. Aktuell bildet der Flughafen Wien Lehrlinge in den Bereichen Elektro- und Gebäudetechnik, KFZ- und Nutzfahrzeugtechnik, Metalltechnik, Sanitär-, Lüftungs- und Heizungstechnik, IT und Reinigungstechnik aus. Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist die unmittelbare Verbindung von Theorie und Praxis. Dafür steht den Lehrlingen unter anderem eine eigene Lehrwerkstätte zur Verfügung. Zusätzlich ist ein fixer Ausbildungstag pro Woche vorgesehen, an dem fachliche Inhalte vertieft und gezielt auf die Anforderungen des jeweiligen Lehrberufs eingegangen wird. Die Lehrlinge lernen dabei nicht nur ihren Fachbereich kennen, sondern erhalten auch umfassende Einblicke in die Abläufe und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Bereiche eines internationalen Flughafens.

Mehr als eine Fachausbildung: Matura, Sprachen und internationale Erfahrung

Neben der fachlichen Qualifikation setzt der Flughafen Wien auf umfassende persönliche Weiterentwicklung. Lehrlinge können während ihrer Ausbildung unter anderem Englischkurse, Mathematik-Coachings und individuelle Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung absolvieren und auch die Kombination von Lehre und Matura wird unterstützt. Ein besonderes Angebot sind internationale Austauschprogramme mit anderen Flughäfen. Dabei können Lehrlinge Erfahrungen im Ausland sammeln, andere Arbeitsweisen kennenlernen und gleichzeitig ihre sprachlichen und persönlichen Kompetenzen erweitern. Mit einem breiten Ausbildungsangebot schafft der Flughafen Wien damit langfristige berufliche Perspektiven für junge Menschen und bildet gezielt Fachkräfte für die vielfältigen technischen und betrieblichen Aufgaben eines internationalen Airports aus. Mehr Informationen zur Lehrlingsausbildung am Flughafen Wien unter karriere.viennaairport.com/lehre.

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