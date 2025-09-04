Ausbildungsstart am Flughafen Stuttgart

Boeing 747-8F startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Am Flughafen Stuttgart haben 23 Lehrlinge mit ihrer Ausbildung begonnen, für das nächste Jahr können sich junge Leute bereits für einen Ausbildungsplatz bewerben.

Bei der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) beginnen jetzt im September 23 junge Frauen und Männer als Auszubildende und zwei dual Studierende ihre Berufsausbildung am Airport. Aktuell sind am STR die Fachrichtungen Elektronik für Betriebstechnik, Fachinformatik für Systemintegration, Kfz-Mechatronik, Mechatronik, Büromanagement, Werkfeuerwehr und Luftverkehr vertreten. Die Ausbildungsplätze für den September 2026 sind bereits auf der Flughafen-Website ausgeschrieben.