Ausbildungsstart am Flughafen München

Blue Air Boeing 737 in München (Foto: Flughafen München)

"Ready for boarding" am Flughafen München lautete am vergangenen Montag auch der Aufruf für insgesamt 84 Nachwuchskräfte am Airport.

Der 1. September bedeutet für zahlreiche junge Menschen: Start in das Berufsleben. "Ready for boarding" lautete am Montag auch der Aufruf für insgesamt 84 Nachwuchskräfte am Flughafen München.

Davon starten 57 diese Woche ihre Ausbildung oder ihr duales Studium bei der Flughafen München GmbH (FMG), 27 junge Frauen und Männer sind es bei den Tochterunternehmen. Sie wurden aus rund 2.000 Bewerbungen ausgewählt und viele von ihnen kommen aus den Nachbargemeinden und der Flughafen-Region.

Ausbildungsstart am Flughafen München (Foto: Flughafen München)

Der Münchner Airport bietet für Berufseinsteigerinnen und -einsteiger eine breite Auswahl aus über 20 verschiedenen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen – etwa in den Sparten IT, Technik, Schutz und Sicherheit, Gastronomie, Einzelhandel, Logistik oder im kaufmännischen Bereich. Die hohe Qualität der Nachwuchsarbeit des Münchner Flughafens wird in bundesweiten Untersuchungen regelmäßig bestätigt. Der Airport legt großen Wert auf die Ausbildung von eigenen Nachwuchskräften und deren spätere Übernahme.

In den ersten Ausbildungstagen wird die neue Generation mit individuellen Programmen optimal auf den Berufseinstieg vorbereitet. Bevor die Einsätze in den unterschiedlichen Fachbereichen beginnen, steht den FMG- und eurotrade-Nachwuchskräften noch ein Highlight bevor: Ein dreitägiges Sozialkompetenztraining in den Allgäuer Bergen.

Das Bild zeigt die neuen Auszubildenden und dual Studierenden der FMG mit ihrem Ausbildungsteam und Führungskräften im Munich Airport Center.

Wer seine berufliche Karriere im September 2026 am Münchner Airport beginnen möchte, kann sich jetzt bei der FMG und ihren Tochtergesellschaften unter www.munich-airport.de/ausbildung bewerben.