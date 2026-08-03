Ausbildungsstart am Flughafen Hamburg

Ausbildungsstart am Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Ab August heißt Hamburg Airport wieder einen neuen Azubi-Jahrgang im Team HAM willkommen.

Insgesamt 16 Nachwuchstalente starten in unterschiedlichen Berufsfeldern – von Industriekaufleuten über Kfz-Mechatronikern bis hin zu Werkfeuerwehrleuten. Erstmals dabei sind in diesem Jahr die Ausbildungsberufe „Veranstaltungskaufleute“ und „Fachkräfte für Schutz und Sicherheit“. Aktuell werden 55 Azubis und Dual Studierende am Hamburg Airport ausgebildet.

Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder in so vielfältigen Berufen ausbilden zu können. Besonders schön ist, dass mit den Veranstaltungskaufleuten und den Fachkräften für Schutz und Sicherheit zwei ganz neue Ausbildungsberufe dazugekommen sind. Für ihren Start wünschen wir allen Azubis viel Erfolg und viele spannende Erfahrungen in unserer Flughafenstadt,

sagt Vanessa Sauer, Leiterin des Ausbildungsressorts am Hamburg Airport.

Zum diesjährigen Ausbildungsjahrgang gehören folgende Ausbildungsberufe und Studiengänge:

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Industriemechaniker (Instandhaltung) (m/w/d)

Kfz-Mechatroniker (Nutzfahrzeugtechnik) (m/w/d)

Werkfeuerwehrleute (m/w/d)

Industriekaufleute (m/w/d)

Veranstaltungskaufleute (m/w/d)

Fachkräfte für Schutz und Sicherheit (m/w/d)

Duales Studium Betriebswirtschaftslehre (m/w/d)

Jetzt für 2027 bewerben: Viele Möglichkeiten für den Berufseinstieg

Nach dem Ausbildungsstart ist vor dem Ausbildungsstart: Wenn der Azubi-Jahrgang 2026 erfolgreich angekommen ist und erste Einblicke in die Flughafenwelt erhalten hat, beginnt am Hamburg Airport die Vorbereitung für 2027 – los geht’s mit der neuen Bewerbungsphase direkt am 1. August. Interessierte haben dabei die Möglichkeit, zwischen acht klassischen Ausbildungsberufen sowie dualen Studiengängen und erweiterten Qualifizierungsmodellen zu wählen. Der Flughafen bietet je nach Ausbildung eine Vielzahl spannender Aufgabenfelder und Karrieremöglichkeiten. Ob im Sicherheitsbereich, auf dem Vorfeld oder bei der Reparatur spezieller Fahrzeuge: Die abwechslungsreichen Tätigkeiten machen den Flughafen zu einem einzigartigen Arbeitsplatz.

Duales Studium, Ausbildung oder einfach beides zusammen?

Ein besonderes Angebot ist die Ausbildung zur Industriekauffrau bzw. zum Industriekaufmann in Kombination mit einem integrierten BWL-Studium sowie die Ausbildung zur Fachinformatikerin bzw. zum Fachinformatiker mit integriertem Informatik-Studium an der Beruflichen Hochschule Hamburg (BHH), auch bekannt als „triales Studium“. Dieses Modell verbindet eine vollwertige Berufsausbildung mit einem Hochschulstudium. Es ist möglich, parallel sowohl einen Berufsabschluss als auch einen akademischen Grad zu erwerben. Das Angebot besteht am Hamburg Airport seit 2022 und wird im Ausbildungsjahr 2027 wieder verfügbar sein.

Mit der studienintegrierten Ausbildung bieten wir jungen Menschen die Möglichkeit, Ausbildung und Studium direkt miteinander zu verbinden. Sie müssen sich also nicht zwischen Praxis und Theorie entscheiden, sondern können beides parallel erleben – und schaffen so eine besonders starke Grundlage für ihre berufliche Zukunft,

sagt Vanessa Sauer.

Darüber hinaus bietet der Hamburger Flughafen ein Duales BWL-Studium an der Nordakademie in Elmshorn an. Alle Informationen zum Thema Ausbildung am Hamburg Airport finden Interessierte auf der Flughafen-Website: https://www.hamburg-airport.de/de/unternehmen/karriere/ausbildung.