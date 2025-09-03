Ausbildungsstart am Flughafen Frankfurt

Flughafen Frankfurt Vorfeld (Foto: Flughafen Frankfurt)

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres hat Fraport am Montag, den 1. September 2025, 99 Nachwuchskräfte an Deutschlands größtem Flughafen begrüßt.

In diesem Jahr starten Auszubildende und dual Studierende zwischen 16 und 40 Jahren in 21 verschiedenen Berufen. Dabei ist die technische Ausbildung wieder ein zentraler Bestandteil des Angebots.

„Erneut ist es uns gelungen, alle 46 Ausbildungsplätze in den technischen Berufen zu besetzen“, sagt Julia Kranenberg, Arbeitsdirektorin der Fraport AG. „Damit bilden die technischen Auszubildenden die größte Gruppe unter den Nachwuchskräften. Das zeigt, welche Bedeutung diese Berufsgruppe für Fraport hat. Gerade angesichts des Fachkräftemangels sichern wir so die nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens.“

Breites Angebot für Nachwuchskräfte

Mit 21 Ausbildungsberufen und Studiengängen bietet Fraport eine Vielzahl von Berufsfeldern an. Darunter sind neben angehenden Mechatronikern (m/w/d) und Elektrikern (m/w/d), Kaufleuten (m/w/d) und Informatikern (m/w/d) auch Rettungskräfte (m/w/d) sowie Köche (m/w/d) vertreten. Duale Studiengänge wie Luftverkehrsmanagement und Wirtschaftsinformatik gehören ebenso zum Ausbildungsportfolio am Flughafen Frankfurt.

Dazu sagt Julia Kranenberg: „Es freut mich, dass wir Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen – von Schulabgängern bis zu Quereinsteigerinnen – für einen Einstieg in unser Unternehmen gewinnen konnten. Das zeigt, dass eine Ausbildung bei Fraport für jeden Lebensabschnitt eine echte Chance bietet. In diesem Jahr haben wir rund 1.000 Bewerbungen mehr für Ausbildung und duales Studium erhalten als im Vorjahr. Das ist ein tolles Zeichen dafür, dass unser Angebot die Menschen wirklich anspricht.“

„Startklar“ unterstützt beim Start in die Ausbildung

Sechs der diesjährigen Auszubildenden haben das Fraport-eigene Berufsvorbereitungsprogramm „Startklar“ durchlaufen. „Startklar“ richtet sich an junge Menschen, denen noch Voraussetzungen für einen direkten Einstieg in die Ausbildung fehlen. Die sechs Monate lange Qualifizierungsmaßnahme bereitet die Teilnehmenden fachlich und persönlich auf die Ausbildung und einen erfolgreichen Einstieg in die Arbeitswelt vor.

Jetzt für eine Ausbildung oder ein duales Studium 2026 bewerben

Neugierig geworden? Unsere Bewerbungsphase für den Ausbildungs- oder Studienstart 2026 läuft bereits. Interessierte können sich bis 30. September 2025 für den Ausbildungsstart im September 2026 bewerben. Für einige Ausbildungsberufe und duale Studiengänge ist eine verlängerte Bewerbungsfrist vorgesehen.

