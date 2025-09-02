Ausbildungsstart am Flughafen Düsseldorf

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Nachwuchstalente fördern: 19 junge Menschen starten ihre berufliche Ausbildung am Düsseldorfer Airport.

„Wir waren mit 15 Azubis ein eher kleiner Jahrgang“, erinnert sich Maike Borchert. Die 28-Jährige ist EASA-Referentin im Bereich Personalentwicklung des Düsseldorfer Airports – und kam 2015 als Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement an den Flughafen. „Das schweißt zusammen. Vor allem, wenn die Ausbildung mit einer Einführungswoche und Outdoor-Teambuilding-Tagen beginnt. Wir sind fast alle am Airport geblieben und – egal ob in den technischen Gewerken oder in der Zentrale zuhause – ich freue mich jedes Mal, wenn man sich mal wieder auf dem Campus über den Weg läuft. Und genau das wünsche ich unseren Neuzugängen, die diesen Sommer starten, auch: Einen guten Einstieg ins Berufsleben, ein herzliches Miteinander im Kollegenkreis und gegenseitige Unterstützung. Und vielleicht in ein paar Jahren einen ,Weißt-Du-Noch-Moment‘“. Mit „Neuzugängen“ meint Borchert den Ausbildungsjahrgang 2025. Zwei Kauffrauen für Büromanagement, fünf Werkfeuerwehrmänner, fünf Elektroniker für Betriebstechnik und vier Mechatroniker verstärken das Flughafenteam zukünftig. Ergänzt werden die 16 Azubis durch drei duale Studenten Luftverkehrsmanagement, die bereits seit Anfang August zum Unternehmen gehören. Die 15 jungen Männer und vier jungen Frauen kommen aus Düsseldorf, dem Ruhrgebiet, dem Rhein-Kreis Neuss, dem Siegerland (Burbach) und aus Rheinland-Pfalz (Mainz).

„Herzlich willkommen im Team DUS“, wünscht Pradeep Pinakatt, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor des Düsseldorfer Airports. „Der Nachwuchs ist unsere Zukunft und wir freuen uns auf den frischen Wind, mit dem die neuen Kolleginnen und Kollegen sich hier in den nächsten Jahren einbringen werden. Worauf die Azubis sich im Gegenzug bei uns freuen können? Auf einen ausgezeichneten Einstieg ins Berufsleben und über das Ausbildungsende hinweg optimale Entwicklungsmöglichkeiten.“

Ausgezeichnete Ausbildung

2025 hat der Düsseldorfer Airport erneut das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ erhalten. Das Siegel kommt „aus erster Hand“. Bei einer anonymen Befragung durch die Ertragswerkstatt GmbH konnten die Auszubildenden und dualen Studenten des Flughafens unter anderem Angaben zur Qualität der Ausbildung, den Arbeitsbedingungen und zu Zukunftschancen machen. Zusätzlich wurden gemeinsam Kennzahlen erhoben, wie die Anzahl der übernommenen Auszubildenden und die Höhe der Abbrecherquote. Das Ergebnis spricht für sich: Der Flughafen hat von seinen Auszubildenden gute Noten bekommen und engagiert sich in der Ausbildung überdurchschnittlich.

Nachwuchs auf zahlreichen Feldern

Für das Ausbildungsjahr 2026 können sich Interessenten noch bis voraussichtlich zum 15. Oktober für ein duales Studium Luftverkehrsmanagement oder für die Ausbildungsberufe Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Mechatroniker/-in und Werkfeuerwehrmann/-frau bei der Flughafen Düsseldorf GmbH bewerben. Weitere Informationen unter Ausbildungswelt und Berufsstart.

DUSstarter: Podcast und Instagramkanal

Kennen Sie schon die DUSstarter-Reihe der Azubis und dualen Studenten des Flughafens? Reinhören beziehungsweise mitlesen lohnt sich!

