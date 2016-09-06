Ausbildungsstart am Allgäu Airport

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Am Flughafen Memmingen starten Lehrlinge und Studenten mit ihrer Ausbildung.

Schon seit über zehn Jahren bewährt sich der Allgäuer Flughafen als Ausbildungsbetrieb. „Luftverkehr und Tourismus sind absolute Zukunftsbranchen“, erklärt Allgäu Airport Geschäftsführer Ralf Schmid, „deshalb können wir auch Berufe mit Zukunft anbieten.“ Eines dieses Berufsbilder heißt Servicekauffrau und -mann im Luftverkehr. Alexandra Joos hat sich dafür am Allgäu Airport ebenso entschlossen wie Sofia Schäffler bei der Tochterfirma ALLgate. Im Rahmen ihrer Lehre, die bereits etliche Vorgänger absolviert haben, durchlaufen sie die Abteilungen Service, Fluggastabfertigung, Ticketverkauf, Gepäckermittlung und Flugzeugabfertigung. Auch im Bereich Konfliktmanagement erfolgen Schulungen. Ein wichtiger Teil findet in der Verwaltung statt. So müssen beispielsweise Dienstpläne und Rechnungen erstellt werden. Im Zuge der Ausbildung wird auch die Berufsschulbank gedrückt. Einer der Schwerpunkte liegt auf dem Unterrichtsfach Luftverkehrsmanagement sowie auf Grundkenntnissen der Betriebswirtschaft, des Rechnungswesens und Marketings. Die Fächer Business English und Spanisch stehen ebenfalls auf dem Stundenplan.

Einen anderen Weg ins Berufsleben wählen jene, die sich für ein Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg entscheiden, wie dies Beatrice Baumeister getan hat. Im Oktober startet sie im Studienfach Reiseverkehrsmanagement am Allgäu Airport. Während ihrer dreijährigen

Studienzeit wechseln die Studenten im Dreimonatsrhythmus zwischen Theorie und Praxis, zwischen Flughafen und Hochschule, mit der der Memminger Flughafen schon seit über zehn Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. Ihr Pflichtpraktikum im Bereich Immobilienmanagement hat nun Kathrin Konrad zum Flughafen in Memmingen geführt.

Insgesamt sind zurzeit 13 Auszubildende und Studenten am Allgäu Airport in Verwaltung, Werkstätten und bei der Tochterfirma ALLgate engagiert. Weitere zwölf haben bereits ihre Ausbildung abgeschlossen. „Dank flacher Hierarchien und überschaubarer Strukturen sind unsere Auszubildenden und Studenten sehr nah am Geschehen und können schon bald Verantwortung übernehmen“, erläutert Airport Chef Ralf Schmid. Diese praxisnahe Ausbildung lege den Grundstein für einen erfolgreichen Berufsweg.

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