Ausbildungsstart 2026 am Airport Nürnberg

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Am Airport Nürnberg beginnt für vier junge Menschen in Kürze ein neuer Lebensabschnitt: Mit dem Start ins Ausbildungsjahr 2026 nehmen die Nachwuchskräfte am 1. September ihre berufliche Laufbahn an einem der vielfältigsten Arbeitsorte der Region auf.

Gleichzeitig erweitert der Flughafen sein Ausbildungsangebot und startet erstmals ein duales Studium im Bereich General Management in Kooperation mit der Hochschule Ansbach.

Der Flughafen zählt mit rund 1.100 Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern im Nürnberger Norden. Gemeinsam mit zahlreichen Partnerunternehmen und Behörden arbeiten am Standort mehr als 4.000 Menschen in unterschiedlichsten Berufsfeldern. Die Ausbildung junger Talente ist dabei ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Airports.

Zum Ausbildungsstart am 1. September begrüßt der Airport Nürnberg vier neue Auszubildende: eine angehende Kauffrau für Büromanagement sowie drei angehende Servicekaufleute im Luftverkehr. Die Nachwuchskräfte erhalten in den kommenden Jahren umfassende Einblicke in die Abläufe eines internationalen Verkehrsflughafens und lernen die vielfältigen Bereiche des Flughafenbetriebs kennen.

Aktuell absolvieren damit insgesamt neun Auszubildende ihre Ausbildung am Airport. Sie werden in den Berufsbildern Servicekaufleute im Luftverkehr, Kaufleute für Büromanagement, Werkfeuerwehrleute, Kfz-Mechatroniker sowie Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik ausgebildet. Vier Nachwuchskräfte haben ihre Ausbildung in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen.

Ein weiterer Meilenstein folgt im Herbst 2026: Erstmals startet der Airport Nürnberg gemeinsam mit der Hochschule Ansbach ein duales Studium im Studiengang General Management. Die passende Kandidatin für dieses neue Ausbildungsangebot wurde bereits ausgewählt. Mit dem zusätzlichen Studienmodell stärkt der Flughafen seine Rolle als attraktiver Ausbildungs- und Arbeitgeberstandort und eröffnet jungen Menschen weitere Perspektiven für den Berufseinstieg.

„Gut ausgebildete und motivierte Nachwuchskräfte sind eine wichtige Grundlage für die Zukunft unseres Unternehmens. Deshalb freuen wir uns, auch in diesem Jahr wieder neue Auszubildende begrüßen zu dürfen und unser Angebot mit einem dualen Studium weiter auszubauen", sagt Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. „Der Airport bietet ein außergewöhnlich breites Spektrum an Berufsbildern und Entwicklungsmöglichkeiten. Wer hier startet, erhält spannende Einblicke in eine dynamische Branche und arbeitet an einem Standort, der Menschen und Regionen miteinander verbindet."

Wer sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium am Airport Nürnberg interessiert, findet Informationen zu Karrieremöglichkeiten und offenen Stellen im Karriereportal des Flughafens.

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