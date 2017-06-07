Ausbildungsbörse am Flughafen Köln Bonn
07.06.2017 JS
Rund 30 Unternehmen werden sich in Terminal 2 vom Flughafen Köln Bonn mit ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen.
Mit dabei am 29. Juni 2017 sind außer der Flughafen Köln Bonn GmbH unter anderem Bayer, die Deutsche Flugsicherung, die Bundespolizei und weitere Unternehmen, die am Flughafen oder in dessen Umfeld ansässig sind. Eingeladen sind vor allem diejenigen Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Jahr 2018 eine Ausbildung beginnen möchten. Einige Unternehmen suchen aber auch noch Auszubildende für dieses Jahr. Der Eintritt ist kostenfrei.
Veranstaltungsdaten
- Was? Ausbildungsbörse "Heb ab in deine Zukunft"
- Wo? Köln Bonn Airport, Terminal 2
- Wann? 29.06.2017, 10:00 bis 15:00 Uhr
Unternehmen und Institutionen mit einem Stand
- Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG
- Althoff Grandhotel Schloss Bensberg
- AOK Rheinland/Hamburg
- BARMER
- Bayer AG
- BQN Region Köln
- Bundesagentur für Arbeit Köln
- Bundespolizei
- Bundeswehr – Karriereberatungsbüro Köln
- Deutz AG
- DFS
- DLR
- Excelsior Hotel Ernst AG
- F&L GmbH
- Flughafen Köln/Bonn GmbH
- Handwerkskammer zu Köln
- Hauptzollamt Köln
- Hebbel GmbH Reisebüro
- IHK Köln
- Kühne + Nagel (AG & Co.) KG
- KVB – Kölner Verkehrs-Betriebe AG
- Martin Kirschner GmbH
- Randstad Deutschland GmbH
- Rheinische Fachhochschule Köln gGmbH
- Sparkasse Köln/Bonn
- StudiMed GmbH
- TUI Flughafenstation Koeln Bonn
- Wisskirchen Logistik GmbH
Flughafen Köln-Bonn