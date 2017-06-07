Ausbildungsbörse am Flughafen Köln Bonn

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Rund 30 Unternehmen werden sich in Terminal 2 vom Flughafen Köln Bonn mit ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen.

Mit dabei am 29. Juni 2017 sind außer der Flughafen Köln Bonn GmbH unter anderem Bayer, die Deutsche Flugsicherung, die Bundespolizei und weitere Unternehmen, die am Flughafen oder in dessen Umfeld ansässig sind. Eingeladen sind vor allem diejenigen Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Jahr 2018 eine Ausbildung beginnen möchten. Einige Unternehmen suchen aber auch noch Auszubildende für dieses Jahr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Veranstaltungsdaten

Was? Ausbildungsbörse "Heb ab in deine Zukunft"

Wo? Köln Bonn Airport, Terminal 2

Wann? 29.06.2017, 10:00 bis 15:00 Uhr

Unternehmen und Institutionen mit einem Stand

Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg

AOK Rheinland/Hamburg

BARMER

Bayer AG

BQN Region Köln

Bundesagentur für Arbeit Köln

Bundespolizei

Bundeswehr – Karriereberatungsbüro Köln

Deutz AG

DFS

DLR

Excelsior Hotel Ernst AG

F&L GmbH

Flughafen Köln/Bonn GmbH

Handwerkskammer zu Köln

Hauptzollamt Köln

Hebbel GmbH Reisebüro

IHK Köln

Kühne + Nagel (AG & Co.) KG

KVB – Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Martin Kirschner GmbH

Randstad Deutschland GmbH

Rheinische Fachhochschule Köln gGmbH

Sparkasse Köln/Bonn

StudiMed GmbH

TUI Flughafenstation Koeln Bonn

Wisskirchen Logistik GmbH

Flughafen Köln-Bonn