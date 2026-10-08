Ausbildung am Flughafen Paderborn/Lippstadt

Flughafen Paderborn Lippstadt (Foto: Wikipedia)

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt engagiert sich auch im Bereich der Nachwuchsförderung.

Mitarbeiter Wjatscheslaw Krieger gehört seit mehr als fünf Jahren dem Prüfungsausschuss der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe im Fachbereich "Elektro" an. Für dieses starke ehrenamtliche Engagement erhielt der heimische Airport jetzt eine Urkunde. Zudem beschäftigt der Heimathafen aktuell mehrere Auszubildende.

Drei junge Leute absolvieren am Flughafen eine Ausbildung zum Servicekaufmann (m/w/d) im Luftverkehr. Luca Klein aus Brakel und Sebastian Schmidt aus Dortmund sind am 1. August 2024 gestartet, Felix Schmeichel aus Detmold ist seit einem Jahr dabei. Hinzukommt mit Dimitri Frankovski aus Lippstadt eine Auszubildender im IT-Bereich, der seit dem 1. September 2026 zum Airport-Team gehört. Viktoria Voth aus Paderborn komplettiert als Werksstudentin im Marketing die Gruppe der Nachwuchskräfte am Heimathafen.

Im Jahr 2027 wird sich der Flughafen Paderborn/Lippstadt zudem wieder bei zwei Veranstaltungen engagieren, die das Bundesamt für Familie ins Leben gerufen hat. Dabei handelt es sich um den Girls´& Boys´ Day am Donnerstag, 22. April 2027, und um den Berufserkundungstag am Freitag, 23. April 2027.