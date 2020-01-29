Aus für Strecke Hamburg Friedrichshafen

SUN-AIR Dornier Do 328 Jet (Foto: SUN-AIR)

SUN-AIR hat bekanntgegeben, dass der Linienflug von Friedrichshafen nach Hamburg ab dem 11. Februar 2020 eingestellt wird.

Grund dafür ist die hinter den Erwartungen zurückbleibende Nachfrage primär im Geschäftsreiseverkehr. Während die beiden anderen von SUN-AIR angebotenen Routen nach Düsseldorf und Toulouse wirtschaftlich erfolgreich betrieben werden können, blieb die bis zu zweimal täglich bediente Strecke Friedrichshafen – Hamburg weit hinter den Erwartungen zurück.

Trübe Aussichten schwächen Buchungen

Die von der Industrie vorher angekündigten und somit erwarteten Passagierzahlen konnten nicht erreicht werden. Hier dürfte auch die derzeitige Konjunktureintrübung zu einer deutlich verringerten Geschäftsreiseintensität auf dieser Strecke beigetragen haben. Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH: "Natürlich sind wir vom Rückzug der SUN-AIR auf der Hamburg-Strecke extrem enttäuscht. Letztlich muss jedoch der Markt entscheiden, welche Strecken wirtschaftlich bedient werden können. Wir als Bodensee-Airport haben alles getan, um die Route zu etablieren – hätten aber jetzt nur mit einer zusätzlichen Risikoübernahme die Strecke erhalten können. Dies übersteigt deutlich unsere Möglichkeiten. Da diese Verbindung eine nachgewiesene Nachfrage hat, werden wir andere Möglichkeiten zur Anbindung kontinuierlich und intensiv prüfen. Dies gilt insbesondere für Möglichkeiten mit dem Einsatz von größerem Fluggerät. Aufgrund von Reisezeiten von mehr als acht Stunden mit der Bahn gibt es aus unserer Sicht keine Alternative zu effizienten Flugverbindungen aus der Bodensee Region. Hamburg ist mit Umsteigeverbindungen der Lufthansa auch künftig viermal pro Tag mit Lufthansa über Frankfurt unter vier Stunden erreichbar".

Möglichkeiten für Passagiere

Der Einsatz eines kleinen Regional-Jet-Flugzeuges (Dornier 328) ist mit relativ hohen Kosten verbunden. Dadurch mussten zur Kostendeckung hohe Ticketpreise generiert werden, sodass die aufgetretene Nachfragelücke im Geschäftsreiseverkehr nicht durch eine vermehrte Nutzung der Linie durch Privatreisende kompensiert werden konnte. Den bereits gebuchten Passagieren wird von SUN-AIR angeboten, den gezahlten Ticketpreis zurückzuerstatten oder kostenlos auf andere Flugverbindungen umzubuchen. Trotz des Rückzuges von der Hamburg-Route setzt SUN-AIR weiterhin auf den Bodensee-Airport und wird die erfolgreich eingeführten Routen nach Düsseldorf (zehn Mal pro Woche) und Toulouse (bis zu vier Mal die Woche) wie bisher bedienen. Zusätzlich wird aktuell durch SUN-AIR und den Bodensee-Airport die Aufnahme von regelmäßigen Linienflügen zwischen Friedrichshafen und Bremen geprüft. SUN-AIR wird für das Jahr 2019 einen Jahresgewinn veröffentlichen.

Flughafen Friedrichshafen