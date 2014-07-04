Aurigny übernimmt Embraer Jet

Die kleine Regionalfluggesellschaft aus Guernsey hat bei Embraer einen E-195 Jet gekauft und diesen jetzt übernommen.

Die britischen Kanalinseln Guernsey, Jersey und Alderney sind auf gute Verbindung nach London angewiesen. Flybe hat die Linienverbindung zwischen Guernsey und London Gatwick auf den Sommerflugplan 2014 eingestellt, diese wurde dann durch den Lokalplayer Aurigny übernommen. Aurigny wird beim Betrieb dieser wichtigen Strecke durch den State of Guernsey unterstütz. Der neu eingeführte E-195 ist für 122 Passagiere ausgelegt. Die Linie wird täglich vier Mal bedient.