Augustzahlen bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im August 2026 insgesamt 1,365 Millionen Passagiere, das waren 8,5 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresaugust um 4,6 Prozent auf 3,577 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 3,144 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,296 Milliarden Sitzplatzkilometer um 4,9 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im August 2026 bei 92,2 Prozent, im Vorjahresaugust lag sie mit 91,9 Prozent um 0,3 Prozentpunkte tiefer.