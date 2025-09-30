Augustzahlen bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im August 2025 insgesamt 1,259 Millionen Passagiere, das waren 14,2 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresaugust um 5,6 Prozent auf 3,420 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,875 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,144 Milliarden Sitzplatzkilometer um 9,3 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im August 2025 bei hohen 91,9 Prozent, im Vorjahresaugust lag sie mit 88,8 Prozent um 3,1 Prozentpunkte tiefer.