Auftragsbestand von Embraer erreicht historischen Höchststand

Embraer E195-E2 (Foto: Embraer)

Embraer verzeichnete im dritten Quartal 2026 (3Q26) einen Auftragsbestand von 35,7 Milliarden US-Dollar, das ist ein neuer Rekordwert.

Dies entspricht einem Anstieg von 3 Prozent gegenüber dem Vorquartal (QoQ) – womit der bisherige Höchstwert erneut übertroffen wurde – sowie einem Zuwachs von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (YoY).

Der Bereich Verkehrsflugzeuge (Commercial Aviation) meldete für das 3Q26 einen Auftragsbestand von 15,8 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das dritte Quartal war von einer starken kommerziellen Dynamik geprägt:

Embraer erhielt 36 Festbestellungen sowie 30 Kaufrechte oder Optionen für die E2-Flugzeugfamilie. Die Abra Group erteilte eine Festbestellung über 20 Flugzeuge des Typs E195-E2, ergänzt durch 10 Kaufoptionen und 15 Kaufrechte, was das Gesamtpotenzial auf 45 Flugzeuge erhöht.

Binter bestellte 5 weitere E195-E2 und sicherte sich 4 zusätzliche Kaufrechte.

Luxair wandelte 3 bestehende Kaufrechte für die E190-E2 in Festbestellungen um und sicherte sich ein weiteres Kaufrecht, womit sich der Gesamtumfang auf 9 Flugzeuge beläuft.

ANA Holdings bestellte 8 weitere E190-E2, erweiterte damit die 2025 angekündigte Vereinbarung und erhöhte die Gesamtzahl der Festbestellungen auf 23 Flugzeuge.

Seit Jahresbeginn hat Embraer 72 Festbestellungen für die E2-Familie erhalten; dies führte in den vergangenen 12 Monaten zu einem „Book-to-Bill“-Verhältnis (Auftragseingang im Verhältnis zum Umsatz) von 1,2 im Bereich Verkehrsflugzeuge.

Der Bereich Geschäftsreiseflugzeuge (Executive Aviation) verzeichnete einen Rekord-Auftragsbestand von 8,2 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Im dritten Quartal 2026 führte Embraer die Phenom 300EV ein – die neueste Entwicklungsstufe des leichten Jets, der seit 14 Jahren in Folge weltweit am häufigsten ausgeliefert wird. Das Modell umfasst neue Technologien zur Erhöhung der Betriebssicherheit, darunter das „Garmin Emergency Autoland“-System, das bei Notfällen eine automatisierte Landung ermöglicht. Das Flugzeug erhielt eine dreifache Zertifizierung durch die ANAC, die FAA sowie die EASA und ist damit der erste leichte Jet, der mit dieser Technologie zugelassen wurde.

Zudem lieferte Embraer die erste Praetor 600E an Flexjet aus. Diese neue Flugzeuggeneration – ebenso wie die Praetor 500E im Segment der mittelgroßen Geschäftsreiseflugzeuge – hat ebenfalls eine dreifache Zertifizierung erhalten. Der Geschäftsbereich Executive Aviation schloss das Quartal mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,4x (bezogen auf die letzten 12 Monate) ab.

Im Bereich Defense & Security erreichte der Auftragsbestand im dritten Quartal 2026 einen Wert von 6,1 Milliarden US-Dollar – ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorquartal und ein Zuwachs von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Ein wesentlicher Höhepunkt in diesem Zeitraum war die Unterzeichnung eines Vertrags über die Beschaffung von zwei KC-390 Millennium-Flugzeugen durch die kolumbianische Luftwaffe (Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC). Dieser Auftrag baut die Präsenz des Flugzeugtyps in Lateinamerika weiter aus und stärkt seine wachsende internationale Marktposition.

Aktuell liegen für den Militärtransporter KC-390 Millennium 43 Festbestellungen vor, für das leichte Kampfflugzeug A-29 Super Tucano sind es 25; dies entspricht einem Book-to-Bill-Verhältnis von 2,9x (bezogen auf die letzten 12 Monate).

Der Bereich Services & Support verzeichnete einen Rekord-Auftragsbestand von 5,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Im dritten Quartal 2026 wurden neue langfristige Serviceverträge bekannt gegeben, unter anderem für die aus 19 E190-Flugzeugen bestehende Flotte von Portugalia sowie für die 40 E190-Maschinen umfassende Flotte von Alliance Airlines. Darüber hinaus verlängerte Embraer die Laufzeit des „Pool Program“-Vertrags für die aus neun ERJ 145-Flugzeugen bestehende Flotte von Western Air. Im Bereich Executive Aviation unterzeichnete die Sparte 69 „Executive Care“-Verträge mit einem Gesamtwert von rund 53 Millionen US-Dollar.

Im Segment Defense & Security schloss die Geschäftseinheit zudem eine neue Vereinbarung für die KC-390 Millennium-Flotte der Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ab, verlängerte den Vertrag über integrierte logistische Unterstützung (Integrated Logistics Support, ILS) für die A-29 Super Tucano-Flotte der Fuerza Aérea de Chile (FACH) und erweiterte den Leistungsumfang der Vereinbarung über Ausbildungsmittel für Schweden.

Der Bereich Services & Support beendete das Quartal mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,3 (bezogen auf die vergangenen zwölf Monate).