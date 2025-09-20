Aufsichtsrat vom Flughafen Dortmund blickt auf starke Sommerbilanz

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Zum dritten Mal im Jahr 2025 tagte der Aufsichtsrat der Flughafen Dortmund GmbH turnusgemäß zu den aktuellen Entwicklungen des Airports, steigende Passagierzahlen erfordern Optimierung der Infrastruktur.

Zu Beginn der Sitzung setzte Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber die Aufsichtsratsmitglieder über die aktuellen Verkehrszahlen in Kenntnis. Zwar war der Start in den Sommerflugplan zunächst durch den Wegfall der Ryanair- und die Reduzierung der Eurowings-Verbindungen getrübt, ab Juni zog das Verkehrsaufkommen jedoch wieder deutlich an und so startete der Airport mit Schwung in die Sommerferien. Gründe dafür waren unter anderem die Angebotserweiterung nach Antalya sowie die neu aufgenommenen Wizz Air-Strecken nach Warschau und Craiova. Auf eine erfolgreiche Sommerferienperiode mit einem Passagierplus von rund 10,5 Prozent folgte ein ebenso starkes Augustergebnis. Mit 337.628 Reisenden verzeichnete der Flughafen den stärksten Monat seiner Unternehmensgeschichte und einen Zuwachs von mehr als 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch für den weiteren Jahresverlauf prognostiziert die Geschäftsführung stabile Passagierzahlen.

Ferner hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung weitere Schritte zur Optimierung der Infrastruktur beschlossen und die Errichtung von zwei neuen WC-Anlagen mit Investitionskosten von insgesamt 670.000 € bewilligt. Eine der Anlagen wird im öffentlichen Bereich des Terminals errichtet und somit abfliegenden Gästen sowie Bringern und Abholern zur Verfügung stehen. Die zweite Anlage soll im Sicherheitsbereich hinter der Sicherheitskontrollstelle entstehen und den Komfort der abfliegenden Passagiere deutlich verbessern. Nach 25 Jahren Terminalbetrieb reagiert der Airport mit diesen Maßnahmen auf das stetig wachsende Passagieraufkommen und den daraus resultierenden erhöhten Bedarf.

Flughafen Dortmund