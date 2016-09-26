Aufgefrischte japanische Küche bei Emirates

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates bietet ab sofort First-Class- und Business-Class-Gästen auf Flügen zwischen Dubai und den japanischen Zielen Tokio-Haneda, Tokio-Narita und Osaka-Kansai ein neues Geschmackserlebnis aus der Küche Japans.

First-Class-Passagiere kommen nun in den Genuss der leichten Kaiseki-Küche mit ihren traditionell mehrgängigen Menüs. Business-Class-Gäste können sich für eine komplett neu gestaltete Bento-Box entscheiden. Die neue Menüauswahl wurde von dem Catering-Team von Emirates in Dubai konzipiert und gemeinsam mit den lokalen Spezialisten von Gate Gourmet Japan umgesetzt. Das neue japanische Kulinarikangebot ergänzt die vielfach ausgezeichneten internationalen Gourmetmenüs an Bord von Emirates. Die Menüs werden von einer Auswahl an alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken begleitet, darunter japanisches Asahi Bier.

Das Kaiseki-Angebot in der First Class besteht aus fünf Gängen, inklusive kalten Vorspeisen, einem warmen Gericht, Duftreis, eingelegtem Gemüse und Miso-Suppe. Das Menü wird abgerundet mit Wagashi, den traditionellen japanischen Süßigkeiten, die üblicherweise mit einer Tasse grünem Tee serviert werden. Verschiedene Zutaten und Methoden der Herstellung kommen bei der Zubereitung von Wagashi zum Einsatz. Die Süßigkeiten sind in unterschiedlicher Form, Größe und Konsistenz erhältlich. Kaiseki bezeichnet ein Mehr-Gänge-Menü aus der traditionellen japanischen Haute Cuisine und wurde schon vor Jahrhunderten zur Teezeremonie gereicht. Die Zutaten sind naturbelassen, von höchster Qualität und werden entsprechend der jeweiligen Jahreszeit verwendet.

Die Gäste der Business Class werden mit einer eigens gestalteten Bento-Box verwöhnt. Bento bezeichnet die in Japan übliche Darreichungsform des Mittagessens, die bereits seit über tausend Jahren Tradition hat. Die Bento-Box ist typischerweise als Gericht zum Mitnehmen bekannt, wird aber auch als festliches Menü unter aufwendiger Zubereitung genossen. Besonderes Augenmerk wird neben dem Geschmack auf die Präsentation der Box gelegt.

Um das kulinarische Erlebnis besonders authentisch zu gestalten, arbeitete Emirates mit dem renommierten japanischen Geschirrhersteller Noritake zusammen. Daraus entstand ein exklusives Geschirrdesign nach dem Miyabi-Konzept, gleichbedeutend mit Eleganz oder Veredelung.

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