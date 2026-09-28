Auf dem Weg zu Deutschlands führendem Low Cost Airport

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Flughafen Memmingen: Aufsichtsgremien setzen auf Kontinuität und auf neue Impulse für die Zukunft.

Auch die Aufsichtsgremien des Flughafens Memmingen rüsten sich für die Zukunft des Unternehmens und setzen dabei sowohl auf Kontinuität wie auf neue Impulse. So bleibt der Vorsitz des Aufsichtsrats der Flughafen Memmingen GmbH und des Beirats der Allgäu Airport GmbH & Co. KG in den bewährten Händen. In beide Gremien ziehen zudem neue Mitglieder ein.

Weiterhin leiten Dr. Hans Reichhart als Vorsitzender und Dr. Albert W. Schultz als sein Stellvertreter sowohl Aufsichts- als Beirat.

Die Memminger Unternehmerin Patricia Bumann-Kolb wurde nun als neues Mitglied für beide Gremien bestimmt. Mit Patricia Bumann-Kolb zieht die Tochter des Gründungsgesellschafters Alwin Kolb in beide Gremien ein. Die Managerin stehe, ebenso wie Dr. Albert W. Schultz, für die nächste Generation der Gründerväter des Airports.

Ebenfalls neu im Aufsichtsrat ist der Ulmer Unternehmer Dr. Jan Stefan Roell. Er leitete bis 2021 als geschäftsführender Gesellschafter und Vorstandsvorsitzender den Maschinenbauer Zwick Roell in Ulm; seither fungiert er als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Zudem ist er Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags.

Ein Comeback im Beirat feiert Michael Schilling, der als ehemaliges Vorstandsmitglied der Firma Dachser in Kempten einst zu den Gründervätern des Airports zählte.

Im Aufsichtsrat und Beirat wurden neben dem Vorsitzenden Dr. Hans Reichhart und dem stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Albert W. Schultz die langjährigen Beiräte und Aufsichtsräte Bettina Kurrle, Stefan Hohm, Gerhard Pfeifer und Klaus Fischer in Ihren Ämtern bestätigt. „Mit diesen Persönlichkeiten stärken wir unsere Kompetenz und machen uns fit für den Weg, Deutschlands führender Low Cost Airport zu werden“, betont Dr. Hans Reichhart.

Der Ausbau des Flughafenareals und der Infrastruktur sollen unter Mithilfe des Beirats der Allgäu Airport GmbH & Co. KG dazu beitragen, den Flughafen weiter zu professionalisieren und ihn auf seinem erfolgreichen Wachstumspfad zu unterstützen.

Der Aufsichtsrat der Flughafen Memmingen GmbH sieht den Schwerpunkt seiner Arbeit ebenfalls in einer Verstetigung und Fortentwicklung des Betriebs mit dem Ziel, Deutschlands führender Low Cost Airport zu werden. So soll auch die Organisation des Unternehmens künftigen Herausforderungen gerecht werden. „Geschäftsführer und Gremien sollen“, so formuliert es Dr. Albert W. Schultz, „gemeinsam und in enger Zusammenarbeit einen zukunftsfähigen, nachhaltigen und sicheren Flughafenbetrieb sicherstellen.“

Flughafen Memmingen