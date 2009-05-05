Auckland wird neu täglich mit Airbus A380 angeflogen

Emirates Airlines befliegt seit dem 2. Mai die Strecke Dubai-Sydney-Auckland täglich mit ihrem Super Jumbo.

Emirates Airlines betreibt nun bereits fünf Airbus A380 Grossraumjets, 53 weitere werden folgen. Seit Februar 2009 befliegt Emirates die Strecke Dubai-Sydney-Auckland dreimal wöchentlich. Seit dem 2. Mai wird die Streckenführung von Dubai in die australische und neuseeländische Metropole täglich mit dem Airbus A380 bedient. Passagiere von Auckland und Sydney her haben anschließend die Möglichkeit mit einem A380 von Dubai weiter nach London Heathrow zu fliegen. Ab dem 1. Juni 2009 wird Emirates ihre fünf Airbus A380 auf folgenden Strecken einsetzen: Tägliche Anbindung Dubai – London Heathrow, tägliche Anbindung Dubai – Sydney-Auckland, tägliche Anbindung Dubai - Bangkok und dreimal pro Woche Dubai - Toronto.