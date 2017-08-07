Auch im Winter von Weeze nach Ägypten

Terminal Airport Weeze (Foto: Airport Weeze)

Die Ferienfluggesellschaft Fly Egypt wird auch in der kommenden Wintersaison ab Weeze nach Hurghada fliegen.

FTI, der viertgrößte europäische Reiseveranstalter, hat seine Hurghada-Flüge in diesem Sommer erstmals ab Weeze aufgelegt und konnte für die angebotenen Flugtermine in den nachfragestarken Ferienzeiten aus dem Stand eine starke Nachfrage verzeichnen.

Jetzt erreichte die Flughafenverantwortlichen die gute Nachricht aus der Münchener Unternehmenszentrale des Veranstalters: „Wir haben uns entschieden, das sonnensichere Flugziel Hurghada auch in der Wintersaison 2017/18 ab Weeze anzubieten“, erklärt Dietmar Gunz, CEO der FTI GROUP. „Der Abflughafen Weeze wird von November 2017 bis März 2018 an jedem Donnerstag von Fly Egypt bedient. Unsere attraktiven Reiseangebote sind ab sofort in deutschen und niederländischen Reisebüros, bei sonnenklar.TV und auch online buchbar.“

„Wir freuen uns, dass die Ferienflüge der FTI GROUP von Weeze nach Ägypten jetzt auch im Winter angeboten werden“, sagt Ludger van Bebber, Geschäftsführer des Airport Weeze. „Hurghada und das nahegelegene El Gouna haben besonders für Familien alles zu bieten, was einen gelungenen Strandurlaub ausmacht. Die Ferienregion am Roten Meer ist außerdem ein Paradies für Taucher, Wassersportler und auch bei anspruchsvollen Golfern sehr beliebt. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei und als Pauschalreise direkt ab Weeze buchbar.“

Flughafen Weeze