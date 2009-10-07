Auch Finnair vermisst die guten Zeiten

Finnlands nationale Airline muss im September erneut einen Rückgang der Passagierzahlen vermelden.

Der Passagierverkehr sowie die Anzahl der Passagiere gingen um 14 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres zurück. Den grössten Einbruch erlitten die Flüge in Feriendestinationen, dort schrumpfte die Nachfrage um satte 30 Prozent. In diesem Bereich registrierte Christer Haglund, Kommunikationschef der Finnair, einen anhaltenden Rückwärtstrend. Optimistischer ist er bei der Entwicklung im Cargo Bereich, trotz einer Abnahme des Volumens um elf Prozent. Einzig die Routen nach Nordamerika wiesen eine stabile Nachfrage aus, dort nahm der Verkehr um beinahe zehn Prozent zu.