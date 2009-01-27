Auch Deutschland unterstützt Airbus Käufer

Gemäss Berichten der deutschen Presse-Agentur hat nun auch Deutschland beschlossen, den Kunden von Airbus finanziell unter die Arme zu greifen.

Ziel sei es, so der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt Peter Hintze, den Export des französisch-deutschen Konzerns EADS zu sichern. Dazu müssten die Käufer mit staatlichen Exportkreditgarantien unterstützt werden, um sie davon abzuhalten, ihre Bestellungen bei Airbus zu stornieren. Vor kurzem hatte Frankreich angekündigt, Milliarden investieren zu wollen, um Ausfälle beim Flugzeughersteller zu vermeiden. Dem will sich nun auch Deutschland anschliessen. Die Erweiterung der Exportkreditgarantie soll auch anderen Konzernen der deutschen Exportindustrie angeboten werden.