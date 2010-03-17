Auch Air France droht Streik

Die FlugbegleiterInnen der Air France wollen vom 28. bis zum 31. März 2010 ihre Arbeit niederlegen.

Die Flight Attendants der Airline wollen zu einem Streik aufrufen, der vom 28. bis zum 31. März 2010 dauern soll, sollte es zu keiner Einigung über die Arbeitsbedingungen kommen, welche Bestandteil der angekündigten Veränderungen im Mittelstreckensegment in Europa und innerhalb Frankreich sein werden. Dies gab Eyal Jonas von der betroffenen Gewerkschaft heute per Telefon bekannt.